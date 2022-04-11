По данным сервиса Similarweb, ежемесячная аудитория SpeedTest в мире составляет 105,2 миллионов пользователей. Сервис является самым популярным в своей отрасли, причем Россия – на третьем месте по количеству пользователей и размеру доходов.

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Почему SpeedTest под угрозой

Как пишет источник, дело в местном законодательстве, а именно в законе "О персональных данных", который предусматривает так называемое "приземление" – открытие офиса в России и перенос хранения персональных данных россиян на территории страны.

Если компания не сможет подтвердить факт локализации в России, ей грозит штраф до 6 миллионов рублей и последующая блокировка.

В настоящее время контролирующий орган Роскомнадзор направил Ookla запрос на подтверждение локализации.

Российские регуляторы опасаются, что данные, собираемые сервисом, могут быть использованы против граждан – спамерами, мошенниками, шантажистами и иностранными спецслужбами. SpeedTest подключается к сети ближайшего доступного мобильного оператора или Wi-Fi и отправляет через сети тестовые пакеты данных, измеряя скорость скачивания и отгрузки. Приложение в этом случае обрабатывает данные о местонахождении российских пользователей, IP-адресах, скорости подключения к интернету, а затем информация поступает на серверы в Германии, что противоречит закону "О персональных данных".