Строительство первого в России частного космодрома остановлено из-за бюрократических процедур. Об этом российским СМИ рассказал Павел Пушкин, генеральный директор частной космической компании "КосмоКурс", которая занимается этим проектом.

Год назад компания договорилась с властями о процессе согласования санитарно-защитных зон космодрома. Проект направили в Роспотребнадзор. Ответа компания не дождалась. Глава "КосмоКурса" отметил, что областные министерства отказываются помогать, а "Роскосмос" ничего сделать не может, поскольку согласование экологических норм космодрома – не его компетенция.

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Российский космотуризм под угрозой

Реализация проекта суборбитальной ракеты для космического туризма тоже приостановлена. Компания уже два года не может получить нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

"Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если заказчиком является Министерство обороны. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком", – отмечает Пушкин.

Из-за таких задержек, по его мнению, Россия может проиграть борьбу за рынок суборбитального туризма, к которому стремятся такие частные компании, как Blue Origin и Virgin Galactic.

Над чем работала "КосмоКурс"

Компания разрабатывала одноступенчатую ракету с возможностью повторного использования для полетов на высоту 200 километров. Вместе с суборбитальной ракетой работали и над созданием семиместного космического корабля. Первый туристический запуск продолжительностью 15 минут планировали осуществить в 2025 году с пятью туристами. Билет оценивался в 200-250 тысяч долларов. Планировалось проводить до 115 пусков в год, таким образом в путешествие могли бы ежегодно отправляться до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.

Глава "КосмоКурс" также отметил, что технологии, которые были разработаны в рамках проекта суборбитальной ракеты будут использоваться для создания сверхлегкой ракеты. О ее разработке "КосмоКурс" объявил в феврале.