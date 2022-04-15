Как Россия может глушить сигнал GPS в Украине и что с этим делать

Украина продолжает отражать все новые атаки российских войск. Война продолжается на разных фронтах, а Россия продолжает искать новые возможности для атаки и одной из них является глушение спутниковых сигналов GPS.

В понедельник, 11 апреля, NBC Nightly News опубликовали интервью с представителем космических сил США, сказавшим, что российские силы нацеливаются на спутниковые сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) с наземных станций. Спутники используются для навигации, картографирования и других целей. (Сейчас нет никаких доказательств того, что сами спутники подвергаются атаке.)

К теме Без GPS российские самолеты и крылатые ракеты станут "глупее"

Как происходят блокировки и можно ли их обойти

В целом эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США не удивлены такой возможности, ведь Россия в последние годы использовала в других ситуациях собственные системы создания препятствий, которые выглядят как большие грузовики с большими антеннами. Согласно недавнему отчету CSIS об оценке угроз, грузовики настолько большие, что их легко можно увидеть на некоторых спутниковых снимках.



Комплекс "Красуха" / фото Виталий Кузьмин

В отчете отмечается, что такое приглушение происходило задолго до начала вторжения в Украину 24 февраля, поскольку российские военные "часто глушили сигналы GPS в Украине с 2014 года". В том же году россияне вторглись и аннексировали Крым.

В настоящее время на планете действует несколько спутниковых систем глобального позиционирования; в России, Китае, США и Европе, и в каждой стране системы свои.

Россия охотится только на сигналы наземной станции от одной из них: спутниковой системы Navstar, используемой Соединенными Штатами и доступной для многих стран мира.

Navstar говорит на типовом наборе радиочастот, которые могут принимать устройства с GPS-приемниками, такие как автомобильные навигационные системы или сотовые телефоны. Одним из способов обойти глушение может быть изменение или расширение частоты передач, чтобы системам создания помех было труднее блокировать сигнал.

Глушилки обычно работают с использованием массивных радиотарелок, излучающих "радиошум", блокирующий определенные сигналы, хотя их эффективность может снижаться из-за рельефа местности.

Если вы находитесь в гористой местности, ваша радиочастота не будет распространяться так далеко, потому что она не может пройти через скалу. Но если вы где-нибудь в поле, это глушение было бы действительно эффективным и распространялось бы очень широко,

– рассказала Кейтлин Джонсон, заместитель директора и научная сотрудница проекта аэрокосмической безопасности в CSIS.

Не пропустите Новый удар по российской электронике: поставщики остановили доставку ключевого компонента

Россия пыталась глушить сигналы Starlink

По словам основателя и генерального директора компании SpaceX Илона Маска, Россия также пыталась заглушить широкополосные сигналы, передаваемые в Украину интернет-спутниками SpaceX Starlink. В феврале SpaceX отправила на Украину тысячи терминалов Starlink, чтобы обеспечить независимый набор инфраструктуры.

Маск подчеркнул, что SpaceX приспосабливается к ситуации и подготовила обновление прошивки, помогающее успешно обходить глушение.