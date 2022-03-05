Россия легализует пиратство: оккупанты хотят отменить штрафы за использование нелицензионного ПО
Оказавшись под шквалом санкций, Россия задумалась об отмене ответственности за пиратское программное обеспечение. Происходит это на фоне выхода с рынка десятков компаний.
Поскольку на территории оккупационной федерации теперь нельзя будет купить лицензионные Windows, Office и Photoshop, смотреть Netflix, слушать Spotify и пользоваться услугами десятков компаний, власти всерьез задумались о легализации пиратства. Об этом сообщают местные СМИ. 24 канал ознакомился с "перспективами" российских пользователей.
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Россия приветствует пиратов
- Так называемые меры поддержки якобы подготовило и обсуждает российское Минцифры в сотрудничестве с разными ведомствами, пишет издание "Коммерсантъ", которое пока не заблокировано на территории России – это о многом нам говорит.
- Среди таких мер обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения "из стран, поддержавших санкции".
- Коммерсантъ ссылается на документ под названием План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, а конкретно на пункт 6.7.3.
- Что интересно, Минцифры заявляет, что не вносило никаких подобных предложений и вообще не поддерживает подобные инициативы.
Мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы провоцировать переход на российское ПО. Освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов.
– комментируют источник в министерстве.