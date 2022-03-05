Поскольку на территории оккупационной федерации теперь нельзя будет купить лицензионные Windows, Office и Photoshop, смотреть Netflix, слушать Spotify и пользоваться услугами десятков компаний, власти всерьез задумались о легализации пиратства. Об этом сообщают местные СМИ. 24 канал ознакомился с "перспективами" российских пользователей.

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Россия приветствует пиратов

Так называемые меры поддержки якобы подготовило и обсуждает российское Минцифры в сотрудничестве с разными ведомствами, пишет издание "Коммерсантъ", которое пока не заблокировано на территории России – это о многом нам говорит.

Среди таких мер обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения "из стран, поддержавших санкции".

Коммерсантъ ссылается на документ под названием План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, а конкретно на пункт 6.7.3.

Что интересно, Минцифры заявляет, что не вносило никаких подобных предложений и вообще не поддерживает подобные инициативы.

Мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы провоцировать переход на российское ПО. Освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов.

– комментируют источник в министерстве.

Напомним, сегодня к санкциям против агрессора присоединились десятки компаний. Список постоянно расширяется. Только сегодня стало известно о выходе с российского рынка таких гигантов, как PayPal, Samsung и Revolut. Ранее от предоставления услуг в России отказались Apple, Cisco, Microsoft.