Россия катится в бездну: профессиональные актеры дубляжа отправились в пиратство
Россия медленно возвращается в темные времена пиратства, и на этот раз мы расскажем об очередной вехе этой истории. Профессиональные актеры дубляжа создали новую студию для озвучивания пиратского контента.
Этого можно было ожидать, ведь многие киностудии ушли с рынка оккупанта. Теперь у людей, которые раньше дублировали персонажей голливудских фильмов – актеров дубляжа, звукорежиссеров и переводчиков – нет работы. 24 канал ознакомился с планами новоиспеченных пиратов.
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Что известно
Мы работали для вас, дублируя, монтируя и добиваясь совершенства, чтобы в кинотеатре вы могли прикоснуться к чуду волшебного мира кино. И мы продолжим делать свое дело, теперь – с доставкой на дом. Ведь это для нас дело чести и труд, которым мы гордимся по праву!
– заявили представители студии в своей группе ВКонтакте.
- Новую студию назвали Red Head Sound.
- Она будет заниматься переводом и озвучкой популярных зарубежных сериалов, ставших недоступными для российского зрителя.
- Дебютным проектом станет сериал студии Disney "Лунный рыцарь", созданный по комиксам Marvel.
- Для работы Red Head Sound уже начали сбор средств. Одна серия оценивается в 70 тысяч рублей.
Мир меняется каждый день, и мы здесь для того чтобы у нашего зрителя была возможность и дальше смотреть его любимые сериалы с качественным переводом и в безупречном дубляже. Если для этого нужно раскрыть черный парус и поднять пиратский флаг — что ж... Пора смелых решений! Все на борт, мы готовы к вызовам завтрашнего дня!
– написали пираты.
В списке запланированных релизов указаны "Острые козырьки" и "Оби-Ван Кеноби".
Следует отметить, что в свое время привлечение на свой рынок легальных сервисов и борьба с пиратством стоили России огромных усилий и значительных средств. Однако теперь жители страны-террориста отброшены назад во времени и развитии.
Кто ушел с рынка России:
- Netflix,
- Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и другие),
- Amazon Prime Video,
- Paramount,
- Sony,
- Universal Pictures,
- Warner Bros.