Этого можно было ожидать, ведь многие киностудии ушли с рынка оккупанта. Теперь у людей, которые раньше дублировали персонажей голливудских фильмов – актеров дубляжа, звукорежиссеров и переводчиков – нет работы. 24 канал ознакомился с планами новоиспеченных пиратов.

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Что известно

Мы работали для вас, дублируя, монтируя и добиваясь совершенства, чтобы в кинотеатре вы могли прикоснуться к чуду волшебного мира кино. И мы продолжим делать свое дело, теперь – с доставкой на дом. Ведь это для нас дело чести и труд, которым мы гордимся по праву!

– заявили представители студии в своей группе ВКонтакте.

Новую студию назвали Red Head Sound.

Она будет заниматься переводом и озвучкой популярных зарубежных сериалов, ставших недоступными для российского зрителя.

Дебютным проектом станет сериал студии Disney "Лунный рыцарь", созданный по комиксам Marvel.

Для работы Red Head Sound уже начали сбор средств. Одна серия оценивается в 70 тысяч рублей.

Мир меняется каждый день, и мы здесь для того чтобы у нашего зрителя была возможность и дальше смотреть его любимые сериалы с качественным переводом и в безупречном дубляже. Если для этого нужно раскрыть черный парус и поднять пиратский флаг — что ж... Пора смелых решений! Все на борт, мы готовы к вызовам завтрашнего дня!

– написали пираты.

В списке запланированных релизов указаны "Острые козырьки" и "Оби-Ван Кеноби".

Следует отметить, что в свое время привлечение на свой рынок легальных сервисов и борьба с пиратством стоили России огромных усилий и значительных средств. Однако теперь жители страны-террориста отброшены назад во времени и развитии.

Кто ушел с рынка России: