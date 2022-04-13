Россия глушит сигналы спутников GPS в Украине, – космические силы США

Еще одна часть космической инфраструктуры Украины может находиться под атакой. Космические силы США рассказали NBC, что Украина может иметь проблемы с использованием GPS из-за попыток России "глушить" сигналы спутников.

В комментарии представителя Космических сил США говорится, что Россия пытается взять в осаду Украину и она нацелена, в том числе и на спутники глобальной системы позиционирования (GPS), которые используются для навигации, картографирования и других целей.

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Возможно, Украина не сможет использовать GPS, потому что вокруг есть глушилки, которые мешают им принимать любой пригодный для использования сигнал. Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его,

– заявил генерал Дэвид Томпсон, заместитель начальника космических операций США.

Он также отметил, что Россия напрямую не атаковала никакие спутники на орбите, но Космические силы отслеживают такие возможности.

В частности, Россия нацелена на спутниковую систему Navstar, которую используют Соединенные Штаты и которая доступна для многих стран мира, сказал Томпсон.

Как работает система Navstar

Navstar использует 24 основных спутника, каждый из которых вращается вокруг Земли каждые 12 часов. Система работает, отправляя синхронизированные сигналы пользователям Земли. Поскольку спутники движутся в разных направлениях, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. Когда есть четыре спутника, приемники GPS могут использовать их сигналы для расчета положения пользователя, часто с точностью почти до метра.

Как Украина страдает от потери связи

Сейчас проблем с GPS в Украине не было зафиксировано, однако в результате боевых действий горячие регионы имеют постоянные проблемы со связью еще с 24 февраля. В то же время многие такие проблемы решаются с помощью терминалов Starlink от компании SpaceX.

Так, например в Ирпене и Романовке оператор Vodafone восстановил поврежденную инфраструктуру с помощью Starlink, что стало одним из первых подобных случаев в истории. Впоследствии еще несколько операторов в разных городах, которые пострадали от атак России, сообщили, что им также удалось восстановить поврежденные узлы благодаря оборудованию от SpaceX.

Сообщалось также, что ранее такой ремонт требовал много времени и ресурсов, что было бы крайне трудно реализовать в условиях потенциальной опасности. Зато благодаря оборудованию Starlink стало возможным восстановить связь быстро и без особых затрат времени.