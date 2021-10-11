Россия боится, что спутники Илона Маска Starlink будут использовать в военных целях

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что технология Starlink угрожает безопасности России. Спутники, по его мнению, можно использовать в военных целях и для распространения антироссийского контента.

Starlink – это проект компании SpaceX, призванный обеспечить доступ к интернету из любой точки планеты с помощью большой группы спутников, расположенных на орбите. Часть из них уже запущена и успешно работает.

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Что известно

Дмитрий Рогозин выступил в эфире российского Первого канала, где заявил, что спутники Маска могут иметь скрытую цель – управлять крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью, а также раздавать интернет с антироссийским контентом.

Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только Интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, для управления спецназом, агентурной сетью,

– цитирует его слова издание Esquire.

После этого некоторые российские СМИ опубликовали свои материалы с предположениями о дальнейшем запрете Starlink в России, хотя напрямую Рогозин об этом не заявлял.

Однако он напомнил о разработке аналога в России. Проект называется "Сфера". В его рамках до 2024 года планируется запуск около 600 космических аппаратов, чтобы обеспечить связь, доступ в интернет, в том числе на Северном морском пути, позиционирование, зондирование Земли и наблюдение за планетой.

Судя по количеству аппаратов, услуга будет доступна только на территории России, ведь Starlink для охвата всей планеты планирует запустить их до 42 тысяч единиц. Рогозин уверен: все они рано или поздно будут использованы в военных целях против России.

Трудно представить реакцию научного сообщества на эту разработку, если она двинется дальше заявлений Рогозина. Ученые всего мира весьма негативно отреагировали на Starlink, заявив, что спутники препятствуют наблюдению за космосом. Они продемонстрировали световые пятна, которые создают спутники, пролетая над наземными телескопами. Новые же спутники на орбите, присоединившись к Starlink и OneWeb, создадут еще больший хаос для астрономов.