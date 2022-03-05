Россия без Photoshop: компания Adobe больше не работает на рынке оккупанта
Источник:Adobe
Компания Adobe, занимающаяся разработкой решений для фотографов, дизайнеров, веб-дизайнеров, видеооператоров, издателей и других, останавливает деятельность на территории России. Об этом объявили 4 марта.
"На протяжении нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической потери невинных жизней. Изображения ужасны и разрывают сердце, – говорится в объявлении компании. – Когда мы видим эту трагедию, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны."
Интересно Microsoft вслед за рядом других компаний покидает российский рынок
Что известно
- В начале этой недели Adobe предприняла ряд шагов, чтобы обеспечить здоровье и безопасность сотрудников и предоставить гуманитарную помощь Украине.
- В частности, сообщается о предоставлении фондом Adobe Foundation серии грантов совокупной величиной 1 миллион долларов.
- Деньги пойдут на оказание медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий, обеспечению потребностей переселения и транспортировки семей, убегающих из зон боевых действий, поддержку журналистов и фотожурналистов для борьбы с дезинформацией.
- Начиная с момента публикации объявления разработчик прекратил все новые продажи продуктов и услуг в России.
- Кроме того, подконтрольным правительству России СМИ теперь закрыт доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.
Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными организациями. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud российских СМИ, контролируемых правительством,
– сообщают на официальном сайте.
Однако Россия, судя по всему, не сильно расстроится. Ведь местные власти активно обсуждают легализацию пиратства. В стране, со всех сторон, обложенной санкциями, хотят отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения.