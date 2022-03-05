"На протяжении нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных, насильственных нападений на Украину и трагической потери невинных жизней. Изображения ужасны и разрывают сердце, – говорится в объявлении компании. – Когда мы видим эту трагедию, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны."

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Что известно

В начале этой недели Adobe предприняла ряд шагов, чтобы обеспечить здоровье и безопасность сотрудников и предоставить гуманитарную помощь Украине.

В частности, сообщается о предоставлении фондом Adobe Foundation серии грантов совокупной величиной 1 миллион долларов.

Деньги пойдут на оказание медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий, обеспечению потребностей переселения и транспортировки семей, убегающих из зон боевых действий, поддержку журналистов и фотожурналистов для борьбы с дезинформацией.

Начиная с момента публикации объявления разработчик прекратил все новые продажи продуктов и услуг в России.

Кроме того, подконтрольным правительству России СМИ теперь закрыт доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными организациями. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud российских СМИ, контролируемых правительством,

– сообщают на официальном сайте.

Напомним , Adobe наиболее известна благодаря программе Photoshop. Однако она также предлагает своим клиентам такие решения как Lightroom, Illustrator, InDesign, Xd, Premiere Pro, After Effects, Acrobat, Audition и многие другие.