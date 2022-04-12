Как отмечают сами Anonymous, российское Министерство культуры ответственно не только за государственную политику искусства, кинематографии, архивов, авторского права и культурного наследия, но и выполняет функции цензуры.

Интересно Это только начало: в ходе войны хакеры Anonymous опубликовали в сети письма 2 миллионов россиян

Что опубликовали хакеры

Всего было опубликовано 700 гигабайт данных правительства России.

Среди них 500 тысяч электронных писем.

Наибольшую часть информации составляют данные Министерства культуры: размер архива ведомства составляет 446 гигабайтов.

В его составе – 230 тысяч электронных писем.

"Слито свыше 700 гигабайтов данных российского правительства. Эти данные содержат более 200 000 электронных писем от Министерства культуры Российской Федерации", – говорится в первом твите. Второй же сообщает практически ту же информацию, лишь добавляя, что больше данных принадлежат Минкульту.

Среди файлов также рабочая документация, акты, доверенности, заявления, служебные записки, отчеты, судебные решения, резюме потенциальных работников и другое.

Слитые данные предлагают скачать через торрент.