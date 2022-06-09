До сих пор на российском рынке были представлены только иностранные производители банкоматов. Однако после 24 февраля они приостановили взаимодействие с убийцами и мародерами. Речь идет об американских компаниях Diebold Nixdorf и NCR, являющихся лидерами как мирового рынка банкоматов, так и российского. Доля их аппаратов составляет около 60-70 процентов от общего количества – с ними работало большинство банков страны. Поэтому местные учреждения срочно ищут замену западному оборудованию, ведь ежегодно им нужно не менее 20 тысяч банкоматов для замены старых, средний срок службы которых составляет 7 лет.

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В поисках банкоматов

Проблему признают даже российские пропагандисты, ссылаясь в своих материалах на представителей банков. Так, издание РБК пишет, что альтернативу будут искать в отечественных производителях. Компания BFS, которая до санкций была лишь поставщиком зарубежных терминалов, решила взяться за производство. Профинансировало его, среди прочих, Министерство промышленности и торговли.

Банкоматы российского производства в условиях западных ограничений будут собираться на основе российских процессоров "Эльбрус".

Обещают также российский дизайн, российские корпусные элементы и российское программное обеспечение наряду с операционной системой Linux.

Иностранными пока останутся модуль распознавания и обработки наличных денег, а также ряд комплектующих, которые обещают заменить собственными в течение нескольких лет.

Начать выпуск планируют в 2023 году, однако к этой дате есть большой вопрос, имя которому – "Эльбрус". Дело в том, что эти процессоры до начала полномасштабной войны собирались на Тайване, но теперь там решили закрыть производство. Владелец бренда планирует перенести его на российский завод "Микрон", но это займет некоторое время, поэтому может притормозить процессы выпуска оборудования на базе чипа.

Кроме того, эксперты обращают внимание и на дополнительные риски со стороны сочетания "Эльбрусов" с ОС Linux. Работу российских процессоров проверили только в сочетании с Windows. Это может обернуться огромным количеством не только багов, но и дыр в безопасности, из-за чего от рук хакеров пострадают и банки, и их клиенты.

Ранее уже предпринимались попытки использовать Linux или Android в банкоматах, однако они не были успешными, а банкоматы на Windows работают очень медленно. Потребность в большом количестве специального ПО, в том числе драйверов для всего обилия устройств, делает создание нового работоспособного банкомата очень сложным.

Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сложились рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысячи устройств,

– говорит генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов.

Среди заинтересованных банков также называют Сбербанк, Росбанк и Российский стандарт.

Сколько это будет стоить

Проект BFS оценивается в сумму около 1,5 миллиарда рублей. Сюда входит государственная субсидия неизвестного размера, полученная в результате выигрыша конкурса в Минпромторге.