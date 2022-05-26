В России запустят систему тайного надзора за людьми, которая будет включать в себя анализ поведения в сети

Россия планирует внедрить комплекс скрытого наблюдения за людьми с профайлингом, исходя из их активности в сети. Технологию запустят силовые структуры.

Российские силовики хотят использовать комплекс тайного досмотра людей в общественных местах. Он умеет оценивать человека в том числе по его активности в социальных сетях.

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Мы пошли гораздо дальше функции идентификации людей. Мы разработали базовые инструменты профайлинга людей исходя из их сетевой активности на платформах TikTok, Youtube, ВКонтакте, Facebook, Яндекс и других сервисах. Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков при проходе через комплекс осмотра,

– комментирует технологию гендиректор АО "Радиотехнический институт имени академика Минца" Юрий Аношко.

Кроме того, в комплекс будет внедрено распознавание микровыражений лица и походки для достоверного и преждевременного выявления потенциальных угроз для общества.

По словам Аношко, определенное количество "осмотров" уже заказаны российскими силовыми структурами.

Также система позволяет осматривать людей без остановки для обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ.

Инновационная разработка позволяет сделать процесс обзора быстрым и комфортным без очередей. Это особенно актуально для безопасности таких объектов, как аэропорты, вокзалы, стадионы и другие места массового скопления людей, где обычные рамки существенно замедляют поток людей, приводят к очередям, давкам,

– пишет издание.

В основе системы лежит технология, основанная на электромагнитных волнах миллиметрового и терагерцового диапазонов.

Как пишет источник, система профайлинга людей вызвала интерес и среди крупных компаний. Однако конкретных брендов не называют. Возможно, среди них могут быть такие наименования как VK и Яндекс, поскольку именно они обладают огромными базами данных о людях.

Кстати, раньше мы писали, что Россия может остаться без обзорных рамок в аэропортах, поскольку срок эксплуатации иностранных технических средств осмотра ограничен производителями до 10 лет, после чего эксплуатация нелегальна. По стечению обстоятельств эти сроки истекают в ближайшее время, при этом 90 процентов аэропортов России оснащены именно иностранным оборудованием, которое невозможно заменить из-за санкций. Ассоциация гражданской авиации "Аэропорт", в которую входят более 100 организаций, уже предупреждает, что без рамок и других средств осмотра пассажиров и их вещей аэропорты превратятся в одну длиннющую очередь. Подробнее об этом читайте в отдельном материале . В силу этого новая технология вполне может заменить оккупантам другие решения.

Сейчас сложно оценить масштабы неприятностей, в которых оказались россияне. Однако технология вполне может привести к резкому росту арестов, судов и тюрем за сообщения в соцсетях, лайки, репосты.