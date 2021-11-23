В России заявили, что уже давно разрабатывают противоспутниковое оружие

Недавний инцидент с уничтоженным на орбите объектом до сих пор обсуждают в сети. Тогда был атакован старый советский спутник, а его обломки создали угрозу для МКС и ее экипажа. Россия признала, что за этим стояла именно она, а теперь глава Роскосмоса заявил, что страна уже давно работает над противоспутниковым оружием.

О длительной работе над созданием такого оружия Дмитрий Рогозин рассказал в прямом эфире одному из российских пропагандистов, Владимиру Соловьеву, во время его стрима на YouTube. Он уверен, что в военных космических технологиях страна ни от кого не отстает.

Интересно Россия подтвердила испытания противоспутникового оружия и цинично опровергла угрозу МКС

Россия и космическое оружие

Понимая, что современные войны будут не контактные, то есть они не будут на границах возникать, будущие войны, не дай Бог, если они случатся, они начнутся с космоса. Это понимает любой здравомыслящий человек. Поэтому мы должны защищать себя и в космосе в том числе. Поэтому создание противоспутникового оружия – это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, а не только группировкой, которая есть у Министерства обороны и которая выводится нашими средствами вывода, которые делаются предприятиями Роскосмоса,

– сказал Рогозин.

По его словам, такое вооружение существует в стране не первый день, но лишь сейчас его решили испытать: "Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда Министерство обороны решило провести испытания", – пояснил он.

Россия сбила Спутник: что известно

Напомним, 16 ноября американские СМИ сообщили, что в результате испытаний был сбит советский аппарат "Космос-1408", который находился на орбите в 450–500 километров.

Эксперты сразу же заявили об угрозе для МКС и ее экипажа.

В результате уничтожения спутника на орбите образовалось более 1,5 тысячи обломков .

. Представитель Госдепа США Нед Прайс считает, что действия России угрожают долгосрочной устойчивости космического пространства, а также демонстрируют неискренность заявлений по противодействию размещению оружия в космосе.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва не поставила в известность Вашингтон о намерениях испытать оружие.

Сама же Россия это отрицает и уверенно заявляет о полной безопасности для станции.

Сейчас все части бывшего спутника отслеживаются.

В российском Министерстве обороны назвали "лицемерными" обвинения в создании угрозы для МКС.

Рогозин добавил, что за обломками, которые возникли после применения Россией противоспутникового оружия, велось активное наблюдение и вроде бы всегда было известно, что угрозы они не несут.