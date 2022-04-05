Блокировка ресурса Jooble – очень интересная история. Дело в том, что Роскомнадзор утверждает, что Jooble оказался заблокирован по требованию Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

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Но есть одно – администрация Jooble закрыла доступ к сервису для россиян и белорусов с 24 февраля 2022 года. Так что заявления Роскомнадзора не имеют никакой логики и содержания, ведь ресурс в стране оккупанта и так не работал.

В конце концов это не первый раз, когда в России пытаются безуспешно сыграть в игру "это не вы нас покинули, а мы вас заблокировали".

Компании продолжают покидать Россию

Со дня начала жестокой войны России против Украины все больше мировых компаний покидают рынок России и отказываются сотрудничать с клиентами.

Так, недавно рынок России и Беларуси покинула игровая компания Wargaming – авторы популярной игры World of Tanks. Весь игровой бизнес передан под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.