Пока Google запретил россиянам проводить оплаты в Play Маркете, однако им все еще доступна загрузка бесплатных разработок. В случае полного отключения новый магазин приложений сможет полностью занять вакантное место, а пока они будут параллельно. Собственный магазин планируют назвать NashStore. Разработкой занимается российская некоммерческая организация "Цифровые платформы". Запуск назначен на 9 мая. 24 канал разбирался с деталями замысла.
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NashStore: что это такое
- NashStore создается для телефонов под управлением операционной системы Android.
- В новом магазине своими ресурсами планируют вернуть возможность оплачивать приложения, услуги и сервисы даже российского происхождения.
К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore,
– говорит директор по проектам организации "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
- В NashStore пользователи могут загружать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.
- При этом, как утверждает Зыков, магазин позволит "пользоваться привычными сервисами без ограничений". Под "обычными сервисами" он, вероятно, подразумевает только российские, ведь западные компании вряд ли будут загружать свои приложения в NashStore в условиях санкций.
- Утверждается, что к сотрудничеству уже привлечены более 700 компаний. Есть ли среди них иностранные, не уточняют.
Сообщается, что NashStore получит разные способы оплаты приложений и подписок, которые будут в том числе совместимы с картами "Мир".
Аналог App Store: возможно ли это
Если в случае Android замысел вполне реален, то по поводу iOS все очень сомнительно. Вот, что говорит Зыков о магазине приложений для iOS:
В самом деле, мы пока над этим думаем. Мы смотрим, что будет с Apple. Пока они не убрали возможность оплачивать мобильный телефон, хотя неоднократно заявляли, что такие планы у Apple есть. Пока смотрим и ждем. Понятно, что если возможность исчезнет, придется искать варианты, как оплачивать. И скорее всего, это будет реализовано через дел-брейкер, но я думаю, что в эту сторону мы тоже будем смотреть,
– говорится в заявлении.
Если вы задаете себе вопрос, что же такое этот "дел-брейкер", то мы тоже – такого понятия не существует. Это либо вымысел самого Зыкова, либо он подразумевает джейлбрейк, то есть хакерский взлом операционной системы, дающий больший контроль над ней и возможность обхода установленных ограничений.
Apple не позволяет сторонним магазинам приложений работать на своих платформах, а также постоянно выпускает обновления, закрывающие уязвимости, которые дают возможность джейлбрейка. Последние годы джейлбрейк вообще не является актуальным, в том числе из-за появления в операционных системах Apple многих настроек и утилит, которые раньше были доступны только пользователям взломанных устройств. Кроме того, из-за повышенной защиты полноценный джейлбрейк стал невозможен – эффект теряется каждый раз после перезапуска устройства.
Поэтому такие намерения являются больше пиаром и попыткой уехать на волне патриотизма, чем реальными перспективами.