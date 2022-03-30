Пока Google запретил россиянам проводить оплаты в Play Маркете, однако им все еще доступна загрузка бесплатных разработок. В случае полного отключения новый магазин приложений сможет полностью занять вакантное место, а пока они будут параллельно. Собственный магазин планируют назвать NashStore. Разработкой занимается российская некоммерческая организация "Цифровые платформы". Запуск назначен на 9 мая. 24 канал разбирался с деталями замысла.

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NashStore: что это такое

NashStore создается для телефонов под управлением операционной системы Android.

В новом магазине своими ресурсами планируют вернуть возможность оплачивать приложения, услуги и сервисы даже российского происхождения.

К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore,

– говорит директор по проектам организации "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

В NashStore пользователи могут загружать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

При этом, как утверждает Зыков, магазин позволит "пользоваться привычными сервисами без ограничений". Под "обычными сервисами" он, вероятно, подразумевает только российские, ведь западные компании вряд ли будут загружать свои приложения в NashStore в условиях санкций.

Утверждается, что к сотрудничеству уже привлечены более 700 компаний. Есть ли среди них иностранные, не уточняют.

Сообщается, что NashStore получит разные способы оплаты приложений и подписок, которые будут в том числе совместимы с картами "Мир".

Аналог App Store: возможно ли это

Если в случае Android замысел вполне реален, то по поводу iOS все очень сомнительно. Вот, что говорит Зыков о магазине приложений для iOS:

В самом деле, мы пока над этим думаем. Мы смотрим, что будет с Apple. Пока они не убрали возможность оплачивать мобильный телефон, хотя неоднократно заявляли, что такие планы у Apple есть. Пока смотрим и ждем. Понятно, что если возможность исчезнет, ​​придется искать варианты, как оплачивать. И скорее всего, это будет реализовано через дел-брейкер, но я думаю, что в эту сторону мы тоже будем смотреть,

– говорится в заявлении.

Если вы задаете себе вопрос, что же такое этот "дел-брейкер", то мы тоже – такого понятия не существует. Это либо вымысел самого Зыкова, либо он подразумевает джейлбрейк, то есть хакерский взлом операционной системы, дающий больший контроль над ней и возможность обхода установленных ограничений.

Apple не позволяет сторонним магазинам приложений работать на своих платформах, а также постоянно выпускает обновления, закрывающие уязвимости, которые дают возможность джейлбрейка. Последние годы джейлбрейк вообще не является актуальным, в том числе из-за появления в операционных системах Apple многих настроек и утилит, которые раньше были доступны только пользователям взломанных устройств. Кроме того, из-за повышенной защиты полноценный джейлбрейк стал невозможен – эффект теряется каждый раз после перезапуска устройства.

Поэтому такие намерения являются больше пиаром и попыткой уехать на волне патриотизма, чем реальными перспективами.