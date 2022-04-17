В России рассказали, почему до сих пор не заблокировали YouTube

Россия заблокировала Facebook, Instagram, Twitter, большое количество новостных изданий и постоянно угрожает блокировкой YouTube. Однако до сих пор не закрыла доступ к хостингу. Чиновник оккупантов объяснил, почему.

Комментарий дал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. По его мнению, сервис давно пора заблокировать. Однако не все так просто.

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Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа,

– говорит чиновник пропагандистам издания "РИА Новости".

По мнению Фадеева, с одной стороны, видеохостинг компании Google является инструментом "распространения фейков и ложной информации". С другой – если заблокировать YouTube, тогда "мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую считаем нужной, правдивой".

Таким образом, российские власти боятся потерять площадку для пропаганды , которая является одним из главных источников информации для огромного количества российского населения.

, которая является одним из главных источников информации для огромного количества российского населения. Сегодня отдельные блоггеры собирают вокруг себя аудиторию такую ​​большую, какое телевидению и не снилась – миллионы просмотров.

Молодежь преимущественно проводит время на YouTube, а не у телевизора.

И даже если потребляет продукт одного из подконтрольных властям каналов, все равно предпочитает делать это в интернете в удобное для себя время.

Вероятно, путинская тоталитарная машина, анализируя выгоду от блокировки YouTube, понимает, что все же выгоднее вкладывать деньги в перенос контента на вражеский сервис, где также будет присутствовать и невыгодная им информация, чем пытаться снова вернуть всех к телевизору, что вряд ли возможно в нынешних реалиях высоких технологий. Не менее выгодно тайно влиять на псевдолиберальных журналистов, блоггеров и активистов, вроде Юрия Дудя, Навального или Собчак, которые под видом оппозиционности расскажут своей аудитории, что "Крым – не бутерброд и его нельзя просто так отдать назад" (сокращенная версия слов Алексея Навального и несколько ласковее, чем это сделала бы Скабеева, направят на нужные режиму мысли и действия.

Несмотря на это, в последнее время все чаще звучит в российских новостях название Rutube – аналога YouTube, который потенциально может стать заменой американского сервиса для россиян. Достаточно популяризировав новую-старую платформу, в ней россияне после запрета YouTube смогут вдоволь и с наслаждением погрузиться в путинскую пропаганду.