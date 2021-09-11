По данным XDA-developers, корпорация Xiaomi заблокировала смартфоны на территории Кубы, Ирана, Сирии и КНДР. Кроме того, по данным пользователей сети, такая же участь постигла гаджеты на территории оккупированного Крыма.

Заметьте Xiaomi случайно продала флагманские Mi 11 Pro за 110 долларов вместо 820 долларов

По данным СМИ, причиной могла стать борьба с нелегальным вывозом продукции.

Пользователи получили сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территорию, на которой вы пытались его активировать. Для получения дополнительной информации обратитесь непосредственно к ритейлерам".

Вероятно, блокировки смартфонов могут продолжиться и в дальнейшем. Между тем в сети распространяют информацию, как обойти ограничения.

В частности, говорится, что блокирование Xiaomi можно обойти, перепрошив смартфон или активировав его в других регионах.

Заметьте! В Китае 6 подростков ограбили магазин Xiaomi всего за 30 секунд. Им удалось вынести из магазина 25 смартфонов, 2 планшеты, 2 ноутбука и прочее.