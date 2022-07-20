О том, что путин уволил Дмитрия Рогозина и поставил на его место куратора оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, стало известно 15 июля. Однако почему российский диктатор принял такое решение пока никто не объясняет. Причина может скрываться в дальнейших планах "Роскосмоса" расширять разработку нового оружия. 24 канал собрал последнюю информацию.

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"Роскосмос" без Рогозина

Стоит отметить, что в кремле уже успели заявить, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе, и Рогозин вовремя получит новое назначение.

Российский политолог Константин Калачев, который, по данным СМИ, является его "хорошим знакомым", заявил, что для "Роскосмоса" наступают новые времена, когда корпорация должна перестроиться под задачи, связанные с развитием военной сферы. А поскольку Рогозин больше пиарщик, чем кризисный менеджер, то с этой работой должен лучше справиться Юрий Борисов.

Неплохо, когда журналист возглавляет "Роскосмос", но еще лучше – когда его возглавляет человек, разбирающийся в технике,

– уверен Калачев.

Следует отметить, что в последнее время бывший гендиректор больше занимался ссорами в твиттере, чем развитием космоса. Он не упускал случая пригрозить миру ядерными ракетами, рассказать о разработке нового оружия или в очередной раз намекнуть на "непобедимую" армию россии. Борисов, вероятно, на новом месте попытается перейти от слов к реальной разработке нового оружия.