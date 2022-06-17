В России не могут активировать смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту

Со смартфонами Samsung, ввезенными в Россию по системе параллельного импорта, возникают проблемы – устройства не активируются. О проблеме рассказал источник, близкий к одному из ритейлеров.

Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в России. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

Чтобы активировать устройство, в него нужно поставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузила смартфон и проговорить по нему несколько минут. Тогда, по данным источника, все заработает. С iPhone подобных проблем нет.

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Что известно

В службе техподдержки Samsung подтверждают, что "крайне желательно" активировать новый аппарат в той стране, в которой он приобретен. Или ввезти вместе с новым устройством SIM-карту оператора, работающего в этом государстве.

Разблокировать новый Samsung в России можно, уточнили в одном из официальных сервисных центров производителя. Для этого нужно привезти аппарат, заплатить 5 тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

О том, что в России возникают затруднения с активацией новых аппаратов Samsung, подтвердили в Mobile Research Group. Отмечают, что проблема возникает примерно у 20 процентов смартфонов, ввозимых по параллельному импорту – около 45-50 тысяч единиц.

Сообщается, что производитель блокирует любые аппараты, ввезенные в Россию из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Китая. Смартфоны, официально поставленные на рынок стран ЕАЭС, активируются и в России.

Что говорят в Samsung

Samsung заявляет, что такая политика на протяжении многих лет существует на глобальном уровне, задолго до прекращения поставок в Россию и введения параллельного импорта.

Если пользователь не активировал смартфон, предназначенный для другого рынка, в стране приобретения, он может обратиться за услугой негарантийного сервисного обслуживания в стране использования,

– говорят в компании.

То есть ситуация не нова. С ней просто раньше не сталкивались, поскольку россияне могли спокойно купить смартфон официально – все они были разрешены для использования в России.

Таким образом, россияне, которые и без того вынуждены платить больше за незаконно ввезенные из других стран смартфоны, будут платить еще больше в сервисных центрах или за SIM-карту зарубежного оператора. Вряд ли это прибавит гаджетам компании привлекательности.