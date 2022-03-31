Даже враждебные пропагандистские издания уже не скрывают, что дела плохи. Так, "Газета.ги" утверждает, что сейчас можно достать много оригинальных деталей и расходных материалов для автомобилей Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. В случаях гарантийных поломок автоцентры предупреждают клиентов, что сроки поставки неизвестны.

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Прощай, автомобиль

Все это привело к тому, что владельцам поломанных автомобилей предлагают подержанные и неоригинальные компоненты, что не всегда является безопасным.

Юристы же предупреждают, что граждане могут разорить автодилеров массовыми исками с требованием выплатить компенсации в виде штрафов, или же вернуть деньги за машины, причем по актуальным ценам.

Кроме того, эксперты предполагают рост количества угонов автомобилей с целью разбора их на запчасти, и количества мошенников, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом.

Свое, отечественное ... или нет?

Интернет-ресурс "Лада.Онлайн", который рассказывает преимущественно о местной марке машин Lada, описал, сколько российских запчастей в популярных автомобилях. Результаты для рашистских патриотов, которые свято уверены, что их страна спокойно будет существовать даже под санкциями, крайне неутешительны. Автомобилями с наибольшим количеством российских комплектующих стали продукты Lada, однако даже в этом случае "уровень локализации" составляет около 50 процентов или меньше.

Этот уровень локализации отразили специальной оценкой в баллах. Чем выше балл, тем больше в автомобиле компонентов российского производства. Первая пятерка моделей по уровню локализации выглядит так:

Лада Гранта – 4621 бал.

Лада Нива – 4156 балов.

Лада Веста – 3995 балов.

Лада Ларгус – 3420 балов.

Renault Duster – 2199 балов.

В десятку лидеров также вошли Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Getz, Hyundai Solaris і Volkswagen Tiguan.