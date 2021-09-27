В России искусственный интеллект будет искать опасных школьников

Российские власти хотят искать учеников, склонных к социально опасному и деструктивному поведению, с помощью искусственного интеллекта. Побуждают к этому частые случаи нападений с оружием, последний из которых произошел на прошлой неделе.

В этом задании помогут ученические сочинения на свободную тему. Алгоритмы будут анализировать письменные работы, проявляя заранее определенные закономерности и паттерны поведения.

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Как это будет работать

На разработку проекта планируется выделить 1,7 миллиарда рублей, однако окончательное решение об этом примут 1 октября.

Им займется некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

О сроках внедрения технологии ничего не известно, как и о других деталях.

В целом же эксперты сходятся во мнении, что такой подход может дать результат только при анализе произведений за долгий период времени – как минимум несколько лет. По такому принципу работают лингвисты-психологи, которые проводят судебную экспертизу. Для выявления психологических особенностей и склонностей человека они собирают его письма, публикации в соцсетях, литературные труды, если таковы имеются, и другое.

Есть вероятность, что разработанное ПО будет выдавать неточный результат, который дальше будут интерпретировать учителя или школьные психологи. Юристы считают, что для работы такого программного обеспечения нужно внести изменения в законодательство. Кроме того, смету называют завышенной в 2-3 раза.