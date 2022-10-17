Российский депутат хочет продавать пиратский контент от имени государства

Депутат российской Госдумы Артем Кирьянов предложил создать новую государственную структуру, которая собирала бы в сети пиратский контент, а затем продавала его населению. Это называют ответом на дискриминацию россиян.

Это далеко не первое предложение по пиратскому контенту, звучащее от российских законодателей. Ранее оккупанты предлагали отменить штрафы за использование нелицензионного программного обеспечения.

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Что известно

Идея состоит в том, чтобы агентство собирало необходимый контент без каких-либо выплат и соблюдения авторских прав из "недружественных" стран, а затем предлагало это содержание за деньги. Такой подход, например, может вернуть иностранные ленты в прокат российских кинотеатров. Касается это и онлайн-сервисов, лишившихся доступа к фильмам и сериалам западных стриминговых платформ.

Депутат Кирьянов считает, что новая структура поможет бороться с "дискриминацией", которой подвергаются россияне из-за санкций, введенных Западом. Кроме того, по его мнению, это дает дополнительный доход от продаж в государственный бюджет.

Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что у нас действительно будет этот контент так или иначе,

– считает депутат.

Напомним, после нового вторжения российских войск в Украину сотни компаний покинули оккупанта. Среди них и многие создатели кино и сериалов:

Disney.

Paramount.

Sony Pictures.

Universal Pictures.

Warner Bros.

Netflix и другие.

Некоторые при этом остались. К примеру, канал HBO, которому принадлежат такие известные сериалы как "Игра престолов" и "Дом дракона", до сих пор сотрудничает с российской "Амедиатекой".