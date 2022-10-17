Это далеко не первое предложение по пиратскому контенту, звучащее от российских законодателей. Ранее оккупанты предлагали отменить штрафы за использование нелицензионного программного обеспечения.

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Что известно

Идея состоит в том, чтобы агентство собирало необходимый контент без каких-либо выплат и соблюдения авторских прав из "недружественных" стран, а затем предлагало это содержание за деньги. Такой подход, например, может вернуть иностранные ленты в прокат российских кинотеатров. Касается это и онлайн-сервисов, лишившихся доступа к фильмам и сериалам западных стриминговых платформ.

Депутат Кирьянов считает, что новая структура поможет бороться с "дискриминацией", которой подвергаются россияне из-за санкций, введенных Западом. Кроме того, по его мнению, это дает дополнительный доход от продаж в государственный бюджет.

Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что у нас действительно будет этот контент так или иначе,

– считает депутат.

Напомним, после нового вторжения российских войск в Украину сотни компаний покинули оккупанта. Среди них и многие создатели кино и сериалов:

Disney.

Paramount.

Sony Pictures.

Universal Pictures.

Warner Bros.

Netflix и другие.

Некоторые при этом остались. К примеру, канал HBO, которому принадлежат такие известные сериалы как "Игра престолов" и "Дом дракона", до сих пор сотрудничает с российской "Амедиатекой".