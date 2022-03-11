В России хотят признать Meta экстремистской организацией и запретить ей деятельность в стране
Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Таким образом Россия планирует отомстить Цукербергу за недавние шаги в поддержку Украины.
Пропагандистские СМИ сообщают, что Генпрокуратура России также "увидела" в поведении компании признаки "пропаганды терроризма" и "возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия". В следственный комитет страны оккупанта даже направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.
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В соответствии с Федеральным законом" О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрет ее деятельности на территории Российской Федерации,
– заявили в Генпрокуратуре России в пятницу.
Как Meta поддержала Украину
В Meta сообщили, что в соцсетях Facebook и Instagram снимут запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.
После этого Госдума попросила генпрокурора и следственный комитет дать оценку такому решению Meta, а "Роскомнадзор" потребовал от компании оперативного ответа по новым правилам модерации контента.
В то же время в Meta ранее отреагировали на громкие заголовки СМИ и подчеркнули, что в соцсетях лишь временно разрешили использование выражения "смерть российским оккупантам".
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