В России хотят "обрезать" скорость интернета до уровня 1990-х годов, – Bellingcat

Российские власти подготовили план по исчезновению интернета в стране. Для этого хотят снизить скорость всемирной сети до уровня 1990-х годов.

Такие ограничения будут касаться преимущественно иностранных сайтов и ресурсов. Об этом сообщил расследователь издания Bellingcat во время The Lennart Meri Conference 2021 в Таллинне.

Читайте также Новая проблема: к чему может прибегнуть Россия после запуска "Северного потока-2"

Грозев: В России могут отключить интернет

По его словам, в Кремле хотят ввести аккредитацию всех хостинг-провайдеров. Те, которые получат соответствующие разрешения, будут обязаны предоставлять полную информацию, включая:

логины;

SSL-сессии (криптографический протокол для более безопасного соединения между клиентом и сервером – 24 канал);

IP-адреса каждого пользователя.

"Не будет никакой анонимности", – подчеркнул Грозев.

Вместо этого у тех, кто не будет аккредитован, в течение 2 лет постепенно будет ограничиваться скорость. В частности говорится о ютубе или твиттере.

Крайняя скорость через 2 года будет 24 килобита в секунду. Для тех, кто жил в 1990-е годы, это та, на которую мы тогда к интернету подключались через телефон,

– пояснил журналист.

Он отметил, что такие действия властей будут означать отключение интернета для России.

В России блокируют работу сайтов: что известно