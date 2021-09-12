Такие ограничения будут касаться преимущественно иностранных сайтов и ресурсов. Об этом сообщил расследователь издания Bellingcat во время The Lennart Meri Conference 2021 в Таллинне.
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Грозев: В России могут отключить интернет
По его словам, в Кремле хотят ввести аккредитацию всех хостинг-провайдеров. Те, которые получат соответствующие разрешения, будут обязаны предоставлять полную информацию, включая:
- логины;
- SSL-сессии (криптографический протокол для более безопасного соединения между клиентом и сервером – 24 канал);
- IP-адреса каждого пользователя.
"Не будет никакой анонимности", – подчеркнул Грозев.
Вместо этого у тех, кто не будет аккредитован, в течение 2 лет постепенно будет ограничиваться скорость. В частности говорится о ютубе или твиттере.
Крайняя скорость через 2 года будет 24 килобита в секунду. Для тех, кто жил в 1990-е годы, это та, на которую мы тогда к интернету подключались через телефон,
– пояснил журналист.
Он отметил, что такие действия властей будут означать отключение интернета для России.
В России блокируют работу сайтов: что известно
- По состоянию на 2021 год, в России заблокировали работу более 12 миллионов сайтов. Такие данные обнародовала организация "Роскомсвобода".
- Ограничения касаются средств массовой информации, оппозиционных и неправительственных организаций. Также Кремль начал контролировать работу провайдеров VPN.
- "Роскомнадзор" сообщил о блокировке шести VPN-сервисов, которые находятся в рейтинге лучших в мире.