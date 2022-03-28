Интересно, что российское Минцифры считает, что предпосылок для сбоев нет. В то же время, данные специалистов свидетельствуют о совершенно противоположной ситуации – уже в ближайшее время не только рядовые россияне, но и другие отрасли испытают серьезные проблемы.

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Как сообщают российские СМИ, для борьбы со сбоями предложили помимо мер поддержки отрасли, уже готовящихся правительством страны оккупанта, снизить плату за радиочастотный спектр вдвое, "обнулить" налог на имущество и не взимать налог с доходов сотрудников отрасли, а также принять ряд других мер поддержки.

Стоит также отметить, что в Союз промышленников и предпринимателей входят крупнейшие мобильные операторы. Вероятно, они все же очень хорошо ознакомлены с реальным положением дел в отрасли. Поэтому уже в ближайшее время мы сможем услышать больше новостей о том, как россияне теряют связь из-за невозможности заменить сломанное оборудование.

Рост стоимости оборудования

Другой проблемой является резкий рост стоимости оборудования на 40%. Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на документ "О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления".

Причина такого резкого скачка цен – уход с рынка зарубежных вендоров из-за мировых санкций. Помимо этого, аналитики прогнозируют еще больший рост цен на комплектующие вплоть до 80%. Это связано с продолжающимся падением курса рубля.

Когда россияне почувствуют проблемы со связью

По предварительным подсчетам имеющегося в резервах оборудования хватит на 4-6 месяцев, а перебои могут начаться уже в июле-августе, причем речь идет не только о "бытовых", но и о технологических сетях связи на железной дороге или топливно-энергетическом комплексе.

Даже при сокращении инвестиционных программ капитальные расходы 2022 возрастут на сотни миллионов долларов. Ожидается и сокращение штатов, включая высококвалифицированных специалистов.

Несмотря на "положительные" заявления российского Минцифра, аналитики MForum Analytics отмечают, что прогноз РСПП является "негативным сценарием". Специалисты отмечают, что проблемы действительно неизбежны – их масштаб будет зависеть от запасов оборудования и, скорее всего, будут состоять как в ухудшении качества услуг, так и вообще во временных отказах сети, причем операторы будут вынуждены местами демонтировать уже развернутое оборудование и использовать комплектующие для поддержания функциональности самых актуальных участков.