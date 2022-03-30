Россграм еще не успел запуститься, а им уже воспользовались мошенники:обманули 100 тысяч человек

Мошенники никогда не спят – ищут новые способы заработать легких денег и порой делают это лучше, чем официальные источники. Злоумышленники обманули 100 тысяч россиян с помощью российского аналога Instagram.

Россграм, который и сам является дешевой подделкой из стоков, подделали. Фейковое приложение загрузили тысячи пользователей.

Интересно Россияне придумали свой Instagram: сервис "Россграм" запустят уже в марте

Беда к россиянам пришла не одна

Кратко напомним: российский суд признал экстремистской компанию Meta и заблокировал ее соцсеть Instagram на всей территории России. Сразу несколько компаний бросились наперегонки создавать собственные аналоги, пытаясь первыми занять освободившуюся нишу и переманить аудиторию, до сих пор устраивающую массовые рыдания на камеру в TikTok, похоронив свои блоггерские заработки. Пока таких разработок три:

Гонки же выиграли мошенники. Они запустили свое приложение-копию Россграм и успели распространить его на значительное количество людей. Как сообщают источники в сети, фейк скачали более 100 000 пользователей, тогда как оригинал, если его можно вообще так назвать, еще даже не вышел в широкий доступ. Вероятно, подделка пробыла в Play Маркете достаточно долгое время.

Загрузившие ненастоящий Россграм при его запуске сразу же получали предложение участия в акции с призами. Пройдя процесс регистрации в акции и нажав на ссылку, все персональные данные, включая платежные, отправлялись прямо к мошенникам. Сколько наивных пользователей попалось на обман, неизвестно.

Фальшивый розыгрыш в фальшивом приложении Россграм предлагает выиграть более 500 единиц компьютерной и мобильной техники или 1000 денежных призов – от 10 до 10 000 долларов. Для этого нужно только "открыть правильную подарочную коробку", на что дается три попытки / Скриншот iguides

Сейчас подделку уже удалили. Однако в Google Play остается еще одна. Она называется "Росграм" – с одной буквой "с". Ее скачали более 10 тысяч раз.

. Полноценный запуск Россграма должны были провести 28 марта, пригласив стать первыми тестировщиками известных блоггеров, однако этого не произошло. Почему – неизвестно. Можем предположить, что никто из местных интернет-звезд не захотел иметь ничего общего с этим фарсом, который разработчики называют аналогом Instagram. Вероятно, новый сервис будет пользоваться определенным успехом среди обычных россиян – об этом говорит тот факт, что подделку скачали 100 000 раз. Все эти люди являются потенциальными пользователями новой соцсети.