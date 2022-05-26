В Роскосмосе считают, что Европейское космическое агентство настраивает мир против России

У главы Роскосмоса якобы есть информация, что Европейское космическое агентство (ЕКА) настраивает другие страны против сотрудничества с Россией по космосу. Дмитрий Рогозин бросился критиковать ведомство.

Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что представители космического ведомства Европы идут на разные уловки для того, чтобы разрушить связи Роскосмоса с традиционными партнерами. Об этом ему якобы "лично и неформально" сообщили на встрече глав космических агентств стран-членов БРИКС.

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Россия больше не нужна

Глава Роскосмоса считает, что тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи по космосу выглядит смешным, а вот NASA ведет себя более осмотрительно.

На самом деле, смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы. У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро. НАСА ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности,

– написал один из самых активных в сети рашистов.

Рогозин называет ЕКА ненадежным партнером, и вместе с тем подтвердил готовность помогать "восходящим космическим державам" в освоении космоса с помощью пилотируемой космонавтики.

Роскосмос подтверждает свою готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос. Ваши европейские партнеры, проявившие удивительное малодушие и непрофессионализм при срыве совместных с нами космических проектов, вам не помогут, а при первой же проблеме переложат ответственность на вас. Мы это видели при срыве европейцами совместной с нами миссии полета на Марс в 2020 году. Это очень горький наш опыт работы с ними. Хотите рискнуть и работать с ними - пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте,

– подытоживает он.