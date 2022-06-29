В попытке запугать страны НАТО Роскосмос опубликовал спутниковые снимки важных объектов на территории ряда государств. Очевидно, таким образом, российское ведомство планировало продемонстрировать, что оно внимательно следит за участниками альянса.

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Характерной особенностью всех снимков является надпись "Съемка Ресурс-П. Все права защищены. Роскосмос 2022". Сразу кажется, что перед вами самые свежие данные, как минимум несколько месяцев, однако на практике оказалось, что возраст некоторых снимков 4 года и более.

Что не так со снимками

Ложь рассеивается практически сразу, как только вы решите сравнить опубликованные изображения с аналогичными на сервисе Google Earth. Разница между фотографиями "Роскосмоса" и актуальным положением вещей поразительна.

Одним из самых свежих снимков является фото Пентагона, снятое до февраля 2021 года. Заметить это можно благодаря зданию в нижней части фото, разобранного весной 2021 года.

Фото штаб-квартиры НАТО в Брюсселе также не самое свежее. Снимок сделан летом 2020 года. Вывод об этом можно сделать благодаря крыше мороженого рядом – с 2020 года она уже успела "обработать" солнечными панелями, тогда как на снимке "Роскосмоса" их нет.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

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Самыми старыми оказались фото Лондона – им около 5 лет. С тех пор как "Роскосмос" последний раз "пристально следил" за городом, там успели построить целое новое здание Библиотеки Ламбетского дворца.

Также на самых "свежих и актуальных" фото, по которым российский спутник, очевидно, отправлялся в прошлое, можно заметить строительство музея Футуризма в Берлине, которое закончили в 2018 году.