В Роскосмосе заявили, что для сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса специалисты российской корпорации продолжают анализировать прогресс NASA в изучении Луны и строительства лунной станции Gateway.

Источник: 24 канал

В 2017 году Россия и США подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции, а специалисты "Роскосмоса" получили задание на выполнение определенных разработок. В 2018 году была создана группа проекта Gateway, где российские представители выступали в роли наблюдателей.

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Ранее Роскосмос планировал расширить свое участие в проектах, но позже NASA вообще исключило представителей России по обсуждению этой темати и удалило госкорпорацию из информационных рассылок проекта, обсуждений и лишило доступа к материалам и исследованиям.

Ситуацию с прекращением участия российских специалистов в проекте лунной орбитальной станции NASA также подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Правда он отметил, что "Роскосмос" никогда не входил в экспертную группу по созданию лунной орбитальной станции NASA. Сам проект Рогозин назвал "неинтересным и полностью американским с ограниченным участием внешних партнеров" (несмотря на то, что в проект входят японская JAXA и европейская ESA).

Это заявление Рогозина прозвучало в ответ на информацию о том, что якобы представителей России в одностороннем порядке исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

Планы "Роскосмоса" на исследования Луны

"Роскосмос" работает над собственными планами по исследованию Луны и даже собирается в скором времени начать использование автоматических аппаратов и роботов с элементами искусственного интеллекта. В 2019 году Рогозин рассказал, что российские космонавты побывают на Луне в 2030 году.

В ноябре 2020 года из отчета Управления генерального инспектора NASA стало известно, что лунная станция Lunar Gateway не будет готова до 2024 года, когда в рамках программы "Артемида" планируется первая миссия с астронавтами на Луну.