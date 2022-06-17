Как сообщает 24 канал, 16 июня 2022 года МКС пришлось уклоняться от космического мусора. Опасное сближение станции с объектом прогнозировалось в 00:50 по киевскому времени 17 июня – на расстоянии 285 метров.

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В конце концов, было принято решение скорректировать орбиту станции и сделали это путем активации двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Двигатели корабля проработали около 275 секунд, а величина импульса составила 0,5 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась примерно на 890 метров.

Позже руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию.

Подтверждаю, что в 22:03 мск двигателями российского транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20" проведен внеплановый маневр уклонения Международной космической станции от опасного сближения с фрагментом космического аппарата "Космос-1408".

Где взялись обломки спутника

Дело в том, что обломки российского спутника "Космос-1408" образовались в результате испытания российской противоспутниковой ракеты, запущенной в 2021 году. Тогда Россия наплевав на международные договоренности уничтожила спутник, образовав на орбите облако неконтролируемых обломков, не все из которых удалось отследить.

Еще тогда международное сообщество предупреждало об опасности такого шага, но Россия цинично отвергала все предупреждения, отмечая, что "все контролирует", и мы хорошо знаем, чего стоят такие заявления страны-террориста. Как следствие, облако космического мусора на орбите планеты регулярно представляет угрозу для находящегося там МКС и экипажа.

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Россия угрожает миру

Еще после уничтожения спутника представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что действия России чреваты долгосрочной устойчивостью космического пространства, а также демонстрируют неискренность заявлений по противодействию размещению оружия в космосе.

В Пентагоне считают, что разрабатываемое в России противоспутниковое оружие может представлять угрозу для США и других стран.