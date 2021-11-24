Роскошь в небе: электросамолет Rolls-Royce установил рекорд скорости
Источник:New Atlas
Rolls-Royce анонсировала свой электрический самолет еще три года назад. Тогда компания обещала побить на нем мировой рекорд скорости для авиации на электротяге. Похоже, что конструкторам компании удалось сдержать слово — слетев с военного испытательного полигона.
Электрический самолет развил скорость в 623 км/ч. Это достижение не только для самолетов, но и для любого электрического транспорта. За движение в самолете отвечает электрическая силовая установка на 400 кВт (500 л.с.) и аккумулятор с самой высокой удельной мощностью, который когда-либо собирали для авиации.
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Он состоит из 6000 элементов с самой высокой плотностью энергии в авиации, утверждают разработчики. Активная система управления охлаждением защищает силовую установку от перегрева.
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Самолет совершил свои первые рулевые испытания в марте этого года, а затем впервые поднялся в небо в сентябре, совершив 15-минутный полет.
На прошлой неделе Spirit of Innovation (такое название имеет самолет) вновь поднялся с полигона минобороны Великобритании и побил сразу три рекорда, как рассказали в Rolls-Royce.
- Во-первых, он взлетел на высоту 3000 метров за 202 секунды, побив свой предыдущий рекорд на 60 секунд.
- Во-вторых, поддерживал скорость 555,9 км/ч на протяжении трех километров.
- В-третьих, более 15 км летел со скоростью 532,1 км/ч.
Эти три мировых рекорда были подтверждены "Международной авиационной федерацией". Кроме того, Spirit of Innovation развил в моменте максимальную скорость в 623 км/ч, больше, чем у любого другого электрического вида транспорта.
По словам летчика Фила О'Делла, этот полет стал новым разделом в истории Rolls-Royce и невероятным достижением для всей команды.
Полет Spirit of Innovation: смотрите видео