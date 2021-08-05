Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для художников DeviantArt
Источник:24 канал
Известный сервис DeviantArt, который предлагает удобную площадку для публикации собственных рисунков, фотографий, анимаций и даже тем оформления для Windows попал под блокировку в России. Причина традиционная.
Ведомство, отвечающее за цензуру в российском инфопространстве, неоднократно предупреждало ресурс о возможности блокировки. Ведь, по его мнению, сайт содержит некоторый запрещенный на территории России контент.
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Почему заблокировали DeviantArt
Начиная с третьего августа российские пользователи больше не могут посещать площадку. Представитель Роскомнадзора прокомментировал ситуацию:
Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt,
– цитирует российское издание Interfax.
Всего сайт получил 145 требований об удалении "запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент". Судя по всему, не выполнил ни одну.
Что такое DeviantArt
Это большая онлайн-галерея и сообщество для художников, фотографов, иллюстраторов, писателей с элементами социальной сети. Она позволяет публиковать свои работы и получать на них отклик в виде комментариев.
Роскомнадзор уже не первый раз блокирует DeviantArt. В 2014 году ресурс был заблокирован за 12 иллюстраций, которые не понравились цензорам. Однако после петиции на сайте Change.org с требованием снять блокировку, которую подписали около двух тысяч пользователей, Роскомнадзор отменил ограничения.