Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для художников DeviantArt

5 августа 2021 , 11:07
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Источник:

24 канал

Известный сервис DeviantArt, который предлагает удобную площадку для публикации собственных рисунков, фотографий, анимаций и даже тем оформления для Windows попал под блокировку в России. Причина традиционная.

Ведомство, отвечающее за цензуру в российском инфопространстве, неоднократно предупреждало ресурс о возможности блокировки. Ведь, по его мнению, сайт содержит некоторый запрещенный на территории России контент.

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Почему заблокировали DeviantArt

Начиная с третьего августа российские пользователи больше не могут посещать площадку. Представитель Роскомнадзора прокомментировал ситуацию:

Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt,
 –  цитирует российское издание Interfax.

Всего сайт получил 145 требований об удалении "запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент". Судя по всему, не выполнил ни одну.

Что такое DeviantArt


Это большая онлайн-галерея и сообщество для художников, фотографов, иллюстраторов, писателей с элементами социальной сети. Она позволяет публиковать свои работы и получать на них отклик в виде комментариев.

Роскомнадзор уже не первый раз блокирует DeviantArt. В 2014 году ресурс был заблокирован за 12 иллюстраций, которые не понравились цензорам. Однако после петиции на сайте Change.org с требованием снять блокировку, которую подписали около двух тысяч пользователей, Роскомнадзор отменил ограничения.
Автор: Олександр Гайдамашко