Роскомнадзор заблокировал польский сервис для решения домашних заданий: что произошло

Польский сервис для решения домашних задач Brainly попал в список запрещенных в России. Оккупантам не понравилась позиция компании о войне в Украине.

Проект Brainly является платформой для совместного обучения и имеет филиалы во многих странах. В частности, русский его филиал называется "Знания". На наш рынок компания не выходила, хотя сайт все равно доступен для пользователей из Украины одним из определенных языков, среди которых украинского нет.

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Что известно

На платформе школьники могут задать вопросы, касающиеся их домашних заданий и получить достоверный ответ от своих сверстников, учителей или родителей. По собственным данным Brainly, количество активных пользователей платформы "Знания" по всему миру составляет 350 миллионов в месяц. Из них 45 миллионов приходится именно на Россию, Казахстан, Украину и Беларусь. Конкретных данных только по России нет, потому неясно, какими будут потери базы посетителей.

Запись о блокировке появилась в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Причина блокировки – ст. 15.3 Закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в котором описан порядок блокирования сайтов, содержащих "недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях".

Как объясняет Brainly, платформа отказалась удалить информацию, касающуюся войны России против Украины, которую первая называет "спецоперацией", поскольку считает, что это противоречит миссии сервиса делиться знаниями.

Очевидно, что мы не будем выполнять это требование. Удаление такого содержимого из нашей базы знаний противоречило бы нашей миссии и нарушило обещание Brainly нашим пользователям, которые полагаются на платформу для поиска проверенной информации, чтобы ускорить понимание и обучение,

– говорится в заявлении компании.

Россия не любит правду

Конкретной причиной блокировки стала статья, опубликованная на сервисе. В ней компания отвечает на вопрос "Что произошло в Украине после 24.02.2022?" и уже собрала десятки миллионов просмотров. Такой показатель компания объясняет тем, что многие "типичные" места, где граждане России могли бы получить эту информацию, оказались под блокированием, так как противоречат официальной позиции тоталитарного путинского правительства. Поэтому статья начала быстро подниматься в позициях в результатах поиска.

После вторжения России в Украину мы решили увеличить видимость ответов, связанных с этой войной, на нашей платформе, предоставляя расширенный доступ к нецензурированной информации о конфликте, его историческом контексте и текущем международном ответе,

– говорится в комментарии Brainly, утверждающей, что не стремится извлечь из этого прибыль и даже выключила с начала марта всю рекламу и платежи на "Знания.com".

Теперь пропагандисты оккупантов закрыли и эту лазейку. Однако сайт все еще доступен через VPN.