Российские пропагандистские СМИ сообщают, что работа соцсети Instagram на территории России была ограничена после того как генпрокуратура обратилась с соответствующим требованием к "Роскомнадзору". О блокировке сообщил российский регулятор.
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Ведомство заявило, что прибегло к блокированию соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.
В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
– отметили оккупанты.
Meta хотят признать экстремистской организацией
Напомним, ранее в России уже заблокировали работу Facebook и Twitter. Кроме того, сегодня генпрокуратура обратилась в следственный комитет России с требованием признать компанию Meta экстремистской и полностью запретить ее деятельность в стране.
Против компании Цукерберга уже возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в "незаконных призывах к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников компании".