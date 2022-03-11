Российские пропагандистские СМИ сообщают, что работа соцсети Instagram на территории России была ограничена после того как генпрокуратура обратилась с соответствующим требованием к "Роскомнадзору". О блокировке сообщил российский регулятор.

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Ведомство заявило, что прибегло к блокированию соцсети Instagram из-за призывов к насилию против россиян.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих,

– отметили оккупанты.

Meta хотят признать экстремистской организацией

Напомним, ранее в России уже заблокировали работу Facebook и Twitter. Кроме того, сегодня генпрокуратура обратилась в следственный комитет России с требованием признать компанию Meta экстремистской и полностью запретить ее деятельность в стране.

Против компании Цукерберга уже возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в "незаконных призывах к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников компании".