Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российский регулятор Роскомнадзор. Последний обвиняет платформу в том, что та не удалила информацию экстремистского характера.

Не пропустите YouTube заблокировал крымского оккупанта Аксенова – теперь он требует заблокировать YouTube

Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской ІТ-компании Google LLC, стал одной из ключевых площадок, которые участвуют в информационной войне против России. Американская платформа откровенно способствует распространению лживого контента, что содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции в Украине, что дискредитирует Вооруженные силы Российской Федерации,

– заявили в Роскомнадзоре.

В частности, в заявлении ведомства оккупантов говорится о материалах, на которых якобы зафиксированы насильственные действия в отношении российских военнослужащих, а также разнообразные "материалы экстремистских организаций "Правый сектор", националистический полк "Азов" и другие".

Что "угрожает" компании Google

Российское законодательство предусматривает за не удаление подобных "противоправных" материалов штраф до 8 миллионов рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании.

Как Россия собирается взимать штраф с американской компании Google LLC – неизвестно.