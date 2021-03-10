В России перестали работать сайты ряда государственных органов. Все потому, что Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter. В частности, сбой возник в работе сайтов Кремля, правительства, МВД, Госдумы и даже Роскомнадзора.

Как показывает сервис Downdetector, на территории России происходят также сбои в работе YouTube, Google, Яндекса и тому подобное.

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В "Ростелекоме" говорят, что причиной сбоев были проблемы в функционировании оборудования. Там добавляют, что 93% их пользователей не могут подключиться к интернету, в 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением.

Конфликт с Twitter

Наиболее очевидной причиной является борьба Роскомнадзора с соцсетью Twitter. Утром 10 марта регулятор замедлил работу социальной сети. Более того, в дальнейшем Twitter могут полностью запретить в стране.

Официально это решение в Роскомнадзоре объясняют тем, что соцсеть якобы распространяет запрещенный контент и даже после обращения отказывается удалить. В ведомстве также предоставили точные цифры относительно обнаруженного запрещенного контента: