Российские смартфоны не могут рассчитывать на Harmony OS от Huawei

Накануне Google перестала лицензировать Android для российских производителей смартфонов. Тогда сообщалось, что компания BQ может перейти на альтернативную платформу HarmonyOS от Huawei. Однако в самой Huawei это отрицают.

Google приостановила лицензирование Android-смартфонов российским брендам с 23 марта. Теперь производители российских смартфонов не смогут использовать сервисы компании. Об этом мы писали раньше.

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Можно было предположить, что китайская компания Huawei позволит российским производителям использовать свою операционную Harmony OS, которая не привязана к Google, однако Huawei опровергла эти слухи.

По состоянию на конец 2021 года 220 миллионов устройств Huawei оснащены HarmonyOS. Мы очень благодарны всем за внимание и ожидания, которые возлагаются на HarmonyOS, но сейчас нет планов запуска мобильных телефонов с HarmonyOS за рубежом

– таков ответ Huawei на слухи о переходе BQ на фирменную ОС Huawei.

На рынке России можно найти такие бренды смартфонов как:

BQ;

Inoi;

DEXP;

Texet;

Highscreen;

AYYA.

Google не принимает российские карты

В России уже несколько недель нельзя делать покупки и оплачивать подписки в Google Play, а также использовать Google Pay. Тем не менее, компания пока еще не отключает все сервисы Google в России, хотя такое развитие событий исключать нельзя.