Google приостановила лицензирование Android-смартфонов российским брендам с 23 марта. Теперь производители российских смартфонов не смогут использовать сервисы компании. Об этом мы писали раньше .

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Можно было предположить, что китайская компания Huawei позволит российским производителям использовать свою операционную Harmony OS, которая не привязана к Google, однако Huawei опровергла эти слухи.

По состоянию на конец 2021 года 220 миллионов устройств Huawei оснащены HarmonyOS. Мы очень благодарны всем за внимание и ожидания, которые возлагаются на HarmonyOS, но сейчас нет планов запуска мобильных телефонов с HarmonyOS за рубежом

– таков ответ Huawei на слухи о переходе BQ на фирменную ОС Huawei.

На рынке России можно найти такие бренды смартфонов как:

BQ;

Inoi;

DEXP;

Texet;

Highscreen;

AYYA.

Google не принимает российские карты