Россия полностью отключится от глобального интернета 11 марта, – Market Rebellion

Проект Market Rebellion, работающий в сфере образования (криптовалюты, инвестиции, торговля) и кибербезопасности заявил, что Россия отключится от глобального интернета уже 11 марта. Источник информации не называют.

Сообщение об этом появилось только в аккаунте компании в Twitter. На официальном сайте никаких деталей о возможном отключении нет.

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Что известно

Вероятно, Market Rebellion сделали вывод после ознакомления с документом, опубликованным российскими СМИ.

В нем говорится о приказе до 11 марта 2022 года провести проверки безопасности публичных ресурсов и личных кабинетов их администраторов и исправить найденные недостатки; переместить их в доменную зону RU и на российские хостинги, если они находятся на зарубежных, и прочее. Весь список – на скриншоте дальше.



Россия готовит отключение от глобального интернета / Фото из телеграмм-канала издания "УНИАН"

Короче говоря, власти локализуют российский интернет в пределах страны.

Это вполне может означать, что в ближайшее время следует ожидать полной изоляции так называемого рунета, то есть российского интернета.

"Россия полностью отключится от глобального интернета 11 марта. Только вебсайты и серверы в российской зоне будут доступны тем, кто находится в России."

В марте 2019 года Россия провела тесты, в ходе которых они отключились от остального мира в электронном виде, но сохранили доступ в интернет для своих граждан,

– добавляет Market Rebellion.