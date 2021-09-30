Во многом известная именно своими разработками в сфере двигателей внутреннего сгорания, британская компания Rolls-Royce неизбежно следует примеру главных конкурентов. Bentley изначально планировала перейти на электротягу к 2030 году, но недавно приняла решение сделать это на пять лет раньше. Mercedes-Maybach тоже недавно представил электрический кроссовер и Rolls-Royce отставать не планирует.

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Электромобиль Rolls-Royce Spectre

Анонс первого электромобиля Rolls-Royce пока носит формальный характер – компания лишь демонстрирует намерения вывести электромобиль на рынок до конца 2023 года. По словам представителей марки, внешний вид серийной модели Spectre полностью повторяет продемонстрированный образец. Ничего не сообщается о технических характеристиках, но компания утверждает, что испытания уже проводятся в полную силу.



Rolls-Royce представил электромобиль Spectre / Фото Electrek

Электромобиль имеет аэродинамический профиль с покатой крышей, а наличие более компактных электродвигателей в составе силовой установки не заставило дизайнеров отказаться от классических пропорций передней части с традиционной для этого класса машин "расстояние престижа" между передним крылом и передней дверью.

Демонстрируемый образец украшен цитатами основателя Чарьза Роллса, который еще в 1900 году описывал свои впечатления от знакомства с электромобилем. Его поразила бесшумность работы, отсутствие вибрации и пахучих выбросов, присущих ранним машинам с ДВС.



В те годы он считал электромобили не слишком практичными по причине отсутствия стационарных пунктов зарядки. По сути, это замечание сохраняет актуальность и до сих пор, но человечество активно работает над его устранением.