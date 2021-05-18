На новых консолях разработчики обещают множество улучшений в плане технологий, графики и производительности, а также ряд "новых возможностей". К сожалению, компания не объяснила, что имеет в виду.

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Когда ждать игру

Датой релиза GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series назвали 11 ноября 2021 года. Отдельный клиент GTA Online для консолей нового поколения выпустят в тот же день, а подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к мультиплееру в течение первых трех месяцев.

Кроме того, Rockstar обещает множество сюрпризов к 20-летию GTA 3. Игра вышла 28 октября 2001 года. Вероятно, большинство из них связаны с различными мероприятиями в GTA Online, хотя это может быть и какой-то неожиданный анонс вроде ремейка.

Издатель не спешит выпускать следующую, шестую, часть игры. Вероятно это связано в бешеным успехом пятой – за 2020 год суммарный тираж игры достиг 140 миллионов копий. Несмотря на то, что GTA V впервые увидела свет в далеком 2013 году, она и по сей день продолжает приносить разработчикам значительные прибыли. Поэтому в сети часто сомневаются в том, что компания хотя бы задумывается о продолжении.