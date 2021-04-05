Бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, решил отпраздновать свой выход на рынок Китая, устроив целое шоу. Здесь ему и понадобились тысячи дронов, которые подняли в воздух одновременно.

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Что показали

Мероприятие провели 29 февраля в Шанхае. 3 281 дрон в воздухе синхронно формировал разнообразные фигуры – руки, ДНК, автомобили, текстовое приветствие для зрителей и логотип самой компании.

В основе обещания Genesis лежит смелый дух делать все иначе. Наш первый момент в Китае был особой возможностью пообщаться с нашей аудиторией и показать, что такое Genesis. Благодаря этой рекордной производительности дронов мы воплотили в жизнь историю и философию бренда для многих китайских потребителей. Вскоре мы принесем еще более вдохновляющие впечатления и продукты Genesis потребителям в Китае,

– сказал Маркус Хенне, главный исполнительный директор Genesis Motor China.

Предыдущий рекорд установила компания Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology в сентябре 2020 года, когда в небо одновременно поднялся 3 051 дрон.

Подобные шоу с участием дронов обычно строятся на том, что беспилотные летательные аппараты с помощью программного обеспечения выстраивают определенные формы и логотипы, двигаясь по точному маршруту и ​​избегая столкновений.

Сама же компания Genesis занимается выпуском автомобилей премиум-класса. Сейчас она представлена ​​тремя моделями седанов G90, G80 и G70.