"Рогозин всегда был дураком": другой астронавт NASA потролил главу "Роскосмоса"

Еще один бывший астронавт NASA высмеял главу российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрия Рогозина за его подстрекательские комментарии в связи с вторжением России в Украину.

Ранее 24 канал писал о том, как Рогозину досталось от Скотта Келли, бывшего астронавта NASA и капитана ВМС США в отставке. Он процитировал один из твитов Рогозина и прокомментировал его слова.

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В этот раз на глуповатые и необдуманные слова российского чиновника отреагировал другой бывший астронавт Гаррет Рейзман.

Рогозин всегда был дураком. Только теперь он фактически смертельно ранит "Роскосмос" и покончит с одним из немногих оставшихся для России источников финансирования,

– написал в своем твиттере Рейзман.

Также он добавил, что с такими темпами скоро России понадобится батут, намекая на печальную шутку, в которой Рогозин высмеял SpaceX еще в 2014 году.

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Глава российского космического ведомства имел неосторожность сказать, что США "будут доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута" после того, как США ввели санкции против страны из-за оккупации Крыма.

Рогозин заработал репутацию человека, который на протяжении многих лет делает резкие и необдуманные комментарии, набрасывается на международное сообщество и вообще ведет себя как мелкий российский гопник. Недавно он выразил недовольство тем, что "Роскосмос" несправедливо испытал новую волну санкций в результате вторжения российских войск в Украину в конце февраля.

Рогозин дошел до того, что в конце прошлого месяца откровенно пригрозил Соединенным Штатам падением Международной космической станции, а затем опубликовал в твиттере странное видео распада станции.

Такими действиями Рогозин отрезает все остатки хотя бы потенциального сотрудничества с международными партнерами и ставит агентство в отчаянное положение. Ему уже пришлось прибегнуть к значительному сокращению своей зарплаты, как и зарплаты других высокопоставленных чиновников.