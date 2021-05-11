Особенности нового игрового ноутбука

ROG Zephyrus M16 построен на новом 10-м восьмиядерном 45-Вт процессоре Intel Tiger Lake-H. Ноутбук будет доступен только с Core i7, однако точная маркировка чипа не раскрывается.

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Процессор в Zephyrus M16 будет работать в связке с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, до RTX 3070. В устройстве будет применяться оперативная память DDR4-3200, максимальный объем которой может достигать 48 Гбайт. В качестве накопителей использоваться SSD, подключаемые через интерфейс PCIe 4.0, максимальной емкостью 2 Тбайт.

Экран

Особое внимание разработчики уделили экрану. В ROG Zephyrus M16 он представлен 16-дюймовой матрицей с разрешением WQHD (2560х1440 пикселей) и стопроцентным охватом цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет всего 3 миллисекунды, а частота обновления достигает 165 Гц.

Благодаря тонким рамкам с четырех сторон, экран занимает 94 процента поверхности панели, и по размерам 16-дюймовый ноутбук соответствует 15-дюймовым моделям.



Ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 / Фото Asus

Звук

По словам ASUS, полного погружения в игровой процесс удастся добиться благодаря акустической системе, состоящей из шести мощных динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Они дополнены массивом микрофонов с функцией шумоподавления, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.

Дизайн

ROG Zephyrus M16 получил достаточно строгий дизайн. Сама ASUS акцентирует на этом внимание, заявляя, что ноутбук разрабатывался с учетом потребностей не только геймеров, но и профессиональных пользователей, нуждающихся в мощной и портативной рабочей станции, способной без проблем заменить производительный настольный ПК.

Именно из профессиональных ноутбуков в новинку перекочевала возможность раскрытия верхней крышки на 180 градусов.

Порты и расширения

ROG Zephyrus M16 оснащен большим количеством интерфейсов. Здесь вы найдете:

порт USB-C с поддержкой Display Port 1.4 и Power Delivery 3.0;

один из разъемов поддерживает интерфейс Thunderbolt 4;

устройство оснащено двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A;

есть слот для microSD;

порт HDMI 2.0b;

RJ45 для интернета;

3,5-мм аудиоразъем.

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Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 90 Вт/ч.

При всех своих преимуществах ROG Zephyrus M16 может похвастаться достаточно компактными габаритами. Толщина устройства составляет 19,9 мм при весе 1,9 кг.

Важно. Стоимость, равно как и сроки начала продаж ASUS пока не называет.