Система автопилота Tesla часто становится источником плохих новостей из-за аварий, в которые попадает. Однако на этот раз ситуация совсем другая. Разработка компании Илона Маска обеспечила счастливый финал.
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Роды в машине
- Все произошло еще 9 сентября. Тогда посреди ночи у Йиран Шерри начались схватки, и уже утром она с мужем и трехлетним сыном отправились в больницу.
- Ехать было недалеко, однако семья попала в пробку. Поездка растянулась на 20 минут.
- И хотя это тоже небольшой отрезок времени, но его хватило, чтобы у женщины отошли воды, и она родила прямо в машине.
Йиран и Китинг Шерри с детьми / Фото Джуди Шерри
- Ее муж при этом имел возможность включить автопилот и больше внимания уделять жене.
- Издание отмечает, что водитель не встал с переднего сиденья. Как и рекомендует компания-производитель, он использовал автопилот как вспомогательный элемент, продолжая одной рукой держать руль, а другой – руку жены.
- Шерри родила дочь непосредственно перед приездом в больницу.
- У входа стоял педиатр. Он вызвал медсестер, которые и перерезали пуповину прямо на переднем сидении автомобиля, вместе с тем объявив, что ребенок здоров и все закончилось хорошо.
Автомобиль, где все произошло / Фото из семейного архива
Врачи, как пишет издание, назвали девочку "ребенком Tesla". Родители какое-то время даже думали дать ей имя Тесс – в честь электромобиля. Однако в итоге передумали – девочку зовут Мэйв Лили.