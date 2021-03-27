Компания Rocket Lab сообщила о подписании контракта на вывод еще восьми спутников компании BlackSky в рамках пяти запусков ракет-носителей Electron. Сроком реализации контракта объявлен период до конца 2021 года. Соглашение подписано после успешного вывода одного из спутников BlackSky в рамках последнего запуска.

Комментируя соглашение, основатель и генеральный директор компании Rocket Lab Питер Бек подчеркнул, что Rocket Lab рада возможности предоставить надежный доступ к орбите компании Spaceflight и ее клиенту BlackSky. Бек отметил, что ракета Electron позволяет клиентам компани контролировать график запусков и особенности орбитального развертывания, что дает больше уверенности в критически важных аспектах, необходимых для роста бизнеса.

Если пропустили Rocket Lab успешно запустила ракету "Электрон" и обновила рекорд выведенных спутников

Ракета Electron готова обеспечить упрощенный доступ к космическому пространству, поэтому BlackSky может сосредоточиться на том, что наиболее важно для их бизнеса – предоставление актуальных спутниковых данных в реальном времени для тех, кто в этом нуждается больше всего,

– подытожил Питер Бек.

Важное соглашение для Rocket Lab

Ключевой особенностью нового контракта стало то, что ранее эти восемь спутников должны были быть запущены в 2022 году, но поскольку BlackSky стремятся сделать это как можно раньше, компания воспользовалась предложением от Rocket Lab по осуществлению оперативных пусков.

В рамках контракта Rocket Lab выведет на околоземную орбиту восемь спутников BlackSky массой 130 килограммов. В соглашении также прописана возможность двух дополнительных космических запусков в четвертом квартале текущего года.

Для Rocket Lab этот год обещает быть очень результативным. Ранее компания сообщила о слиянии с Vector Acquisition Corporation, что позволит ей выйти на биржу Nasdaq. Кроме того, в этом году частная космическая компания подписала контракты на предоставление своих услуг ВВС США, а также собирается запустить универсальную спутниковую платформу "Фотон" с полезной нагрузкой Capstone к Луне по заказу NASA.